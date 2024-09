216 miljoen in vier jaar: Prescott wordt best betaalde speler ooit in NFL

De NFL is dit weekend weer begonnen. Tweevoudig Super Bowl-winnaar Harald Hasselbach houdt voorlopig nog even de eer van laatste Nederlander die in de competitie in actie is gekomen. Na 24 jaar is er met Thomas Odukoya weer een Nederlandse veldspeler die kan spelen in de NFL.

De 27-jarige Odukoya kreeg eind augustus te horen dat hij bij de 53 spelers zit waarmee de Tennessee Titans het seizoen ingaan. Hij behoorde afgelopen weekend nog niet tot de wedstrijdselectie en wacht nog op zijn debuut.