Tomasson pakt met Malmö FF eerste prijs als hoofdtrainer

Jon Dahl Tomasson heeft zijn eerste hoofdprijs te pakken als trainer. De 44-jarige Deen die in Nederland furore maakte als speler van sc Heerenveen en Feyenoord is met Malmö FF kampioen van Zweden geworden. Door een 4-0 zege zondag op IK Sirius is Malmö niet meer te achterhalen.

De 43-jarige Tomasson begon zijn loopbaan als hoofdcoach in 2013 bij Excelsior. In januari 2014 haalde Roda JC hem naar Kerkrade, maar daar werd de Deen na vijf maanden alweer ontslagen. Daarna was hij ook nog even assistent bij Vitesse. Sinds maart 2016 is Tomasson bovendien assistent-bondscoach van Denemarken.

Als speler was Tomasson acht seizoenen in Nederland actief. Heerenveen was zijn eerste buitenlandse club (1994-1997). Hij kwam twee keer uit voor Feyenoord (van 1998 tot 2002 en van 2008 tot 2011), waarmee hij kampioen werd (1999) en de UEFA Cup veroverde (2002). In 2011 stopte hij noodgedwongen met voetballen vanwege aanhoudend blessureleed.