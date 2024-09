Brandstoftruck ontploft in Nigeria, zeker 48 doden

In Nigeria zijn zeker 48 mensen omgekomen bij een explosie van een tankwagen met brandstof. De wagen kwam in botsing met een andere vrachtwagen, waarin een onbekend aantal reizigers vervoerd werd. Ook zat er vee in de wagen.

Aanvankelijk werd gesproken van 30 doden, maar bij het verder onderzoeken van alle betrokken voertuigen werden nog 18 lichamen gevonden. Alle lichamen waren verbrand en zijn inmiddels begraven. Ook kwamen 50 dieren om bij de ontploffing. Een onbekend aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde in het noorden van Nigeria. De brandstofwagen was onderweg naar de belangrijkste stad van het land, Lagos, aan de kust in het zuiden. Volgens ooggetuigen was de brandstoftruck aan het slingeren door het slechte wegdek.

Nog meer voertuigen

Er waren nog meer voertuigen betrokken bij het ongeluk, meldt de rampenbestrijdingsdienst. Naast de twee vrachtwagens zou het gaan om een pick-uptruck en een kraanwagen.

De hulpdiensten zijn nog bezig om de plaats van het ongeval op te ruimen. Zij sluiten niet uit dat er nog meer lichamen worden gevonden.