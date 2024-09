Van Tristans triple tot Van Zons vierde: dit waren de Paralympische Spelen voor Nederland

Maar daar stopte het niet voor Plat. Hij had zichzelf een nieuwe uitdaging gegeven en startte ook op de marathon. Maar daar eindigde het succes wel voor hem, want er zat geen vierde medaille in.

"Hij is absoluut een voorbeeld", aldus chef de mission Esther Vergeer. "Jetze verbetert zich constant, hij is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, wil zichzelf blijven prikkelen, grenzen verleggen. Hij is op en top sportman en laat zien dat niks gek genoeg is."

De vierde van Kelly van Zon

Na het winnende punt in de finale stak Kelly van Zon direct vier vingers in de lucht. "Vier keer, vier keer", schreeuwde de paratafeltennisster meerdere keren. Want, inderdaad, in Parijs werd ze voor de vierde keer achter elkaar paralympisch kampioen, een bijzondere prestatie.