Basgitarist Herbie Flowers, van Walk on the Wild Side, overleden

De Britse basgitarist Herbie Flowers is overleden. Het bekendste nummer waarin hij speelde was de hit Walk on the Wild Side van Lou Reed uit 1972, met de kenmerkende, door Flowers bedachte baslijn. Hij werkte met verder met een hele lijst aan wereldsterren, van David Bowie en George Harrison tot Elton John.

Hij was ook een van de oprichters van de Britse popgroep Blue Mink. In 1969 scoorde die band direct een hit met Melting Pot, en later ook met The Banner Man. Vanaf 1977 was hij een van de leden van de laatste samenstelling van rockband T. Rex. In de jaren 70 richtte hij de instrumentale progrockband Sky op, waarmee hij zeven albums opnam en waar hij tot 1995 mee optrad.

Flowers was daarnaast als sessiemuzikant te horen op albums van David Bowie, George Harrison en Elton John, en hij werkte samen met artiesten als Ringo Starr, Cat Stevens en Melanie.

Flowers' familie bevestigt via Facebook zijn overlijden. Hij was 86 jaar.

Muzikant bij de luchtmacht

Volgens de BBC zette Flowers in de jaren 50 zijn eerste stappen als muzikant bij de Britse luchtmacht. Daarin diende hij negen jaar en speelde hij als tubaïst in de band van de Royal Air Force.

Maar zijn grootste succes blijft toch het bedenken van de baslijn voor Walk on the Wild Side, een van de bekendste nummers van Lou Reed, op diens album Transformer uit 1972. Dat album werd geproduceerd door David Bowie en diens gitarist Mick Ronson.