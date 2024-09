Roglic evenaart met vierde Vuelta-eindzege record, Küng wint slottijdrit in Madrid

Primoz Roglic heeft voor de vierde keer de Vuelta a España op zijn naam geschreven. In de afsluitende 21ste etappe, een tijdrit over 24,6 kilometer in Madrid, kwam zijn leidende positie niet in gevaar. Hij werd tweede achter de Zwitser Stefan Küng.

Met zijn vierde eindzege in de Vuelta evenaarde Roglic het record van de Spanjaard Roberto Heras, die de Ronde van Spanje in 2000, 2003, 2004 en 2005 won. Hij bleef in het klassement de Australiër Ben O'Connor 2.36 voor.

Küng (Groupama-FDJ) excelleerde in de straten van Madrid en pakte in 26.28 de ritzege. Met een gemiddelde van 55,755 kilometer per uur was hij 31 seconden sneller dan Roglic en 42 seconden sneller dan de nummer drie, de Italiaan Mattia Cattaneo.

Het was voor de 30-jarige Zwitsers kampioen tijdrijden na enkele tweede plaatsen zijn eerste etappewinst in een grote ronde.

Buikvirus velt halve ploeg

Roglic kwam naar de Vuelta met pijn in zijn rug na een zware val in de Tour, maar met z'n vorm bleek het al snel dik in orde. O'Connor pakte veel tijd in een vluchtersrit en spartelde nog lang tegen, maar na de 19de etappe van afgelopen vrijdag had de Sloveen het rood binnen.