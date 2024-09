Telstar overklast MVV en voegt zich naast De Graafschap aan kop eerste divisie

Telstar heeft zich door een 4-0 overwinning op MVV Maastricht naast De Graafschap aan kop van de eerste divisie genesteld. Beide teams hebben tien punten uit vijf wedstrijden en hebben een doelsaldo van +4. De Graafschap maakte echter meer doelpunten (13) en staat bovenaan.

Jayden Turfkruier opende voor rust de score en via Mees Kaandorp, opnieuw Turfkruier en Zakaria Eddahchouri liep Telstar in de tweede helft uit naar 4-0. Voor Eddahchouri was het zijn vierde goal van het seizoen. Met Richie Omorowa van Excelsior is hij topscorer van de eerste divisie.

Afgelopen vrijdag won De Graafschap met 2-0 van FC Eindhoven. Helmond Sport staat met acht punten uit vier wedstrijden op de derde plaats. Vrijdag gaan de Helmonders op bezoek bij De Graafschap in Doetinchem.

Omgekeerde wereld

Met clubman Anthony Correia voor het eerst als hoofdcoach is Telstar goed aan het seizoen begonnen. Afgelopen seizoen werden de 'Witte Leeuwen' met Mike Snoei aan het roer zeventiende.

Het is sowieso een opmerkelijke start van het seizoen in de eerste divisie, met kleine verschillen bovenin en verrassende clubs in de onderste regionen. Het uit de eredivisie gedegradeerde FC Volendam staat 16de en Roda JC Kerkrade, dat afgelopen seizoen net promotie miste, is hekkensluiter.