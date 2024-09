Herlings lijkt af te haken in titelstrijd MXGP, Prado en Gajser ruimer op voorsprong

Door zijn prestaties dit weekend heeft Herlings, de nummer drie in het algemeen klassement, de druk niet kunnen opvoeren op Prado en Gajser. De Nederlander heeft nu 857 punten, Prado 896 en Gajser 910.

Dit betekent dat het kampioenschap nog allerminst beslist is. Op 16 september vindt in China de negentiende en voorlaatste Grand Prix van het seizoen plaats, de ontknoping van het wereldkampioenschap is op 29 september in Castilië-La Mancha in Spanje.