Vanavond op tv: Nederland bood Venezolaanse oppositieleider onderdak • Het tijdperk van reality-tv • Wat stelt Hamas militair nog voor?

Nederland bood Venezolaanse opposisitieleider onderdak

De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González heeft ruim een maand in het geheim onderdak gekregen in de Nederlandse ambassade in Caracas. Minister Caspar Veldkamp (NSC) van Buitenlandse Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat González daar zelf om had gevraagd. Hij was bang dat hij zou worden opgepakt. De oppositieleider was sinds de presidentsverkiezingen van eind juli niet meer in het openbaar gezien. Afgelopen dinsdag werd in Venezuela een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd en vanochtend werd bekend dat González Venezuela heeft verlaten. Hij heeft politiek asiel gekregen in Spanje.