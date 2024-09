Bagnaia kruipt richting Martín in MotoGP, Bendsneyder aan de kant gezet door Moto2-team

De strijd in de MotoGP-klasse ligt weer open. WK-leider Jorge Martín scoorde tijdens de Grand Prix van San Marino slechts één WK-punt. Francesco Bagnaia werd tweede achter Marc Márquez en ligt nu nog maar zeven punten achter op Martín in de strijd om de wereldtitel.

Bagnaia mocht in Misano starten op polepositie. Voor de start vielen er enkele regendruppels, maar geen enkele coureur wisselde op dat moment van banden.

In ronde vier begon het opnieuw een beetje te spetteren en ging Martín naar binnen voor een motor met regenbanden. Maar de regen bleek van korte duur en enkele ronden later ruilde hij opnieuw van motor. De Spanjaard ging mede dankzij die misrekening uiteindelijk als vijftiende over de finish.

Op het moment dat Martín naar binnen ging, leidde Bagnaia. Maar de Italiaan werd al snel ingehaald door Márquez, die was gestart vanaf een negende plaats, en nam daarna geen risico meer.

Gisteren won de Spaanse kampioenschapsleider Martín nog de sprintrace in Misano. Bagnaia werd daarin - net als vandaag - tweede. Er zijn nog zeven races te gaan.

Bendsneyder moet weg

Bo Bendsneyder reed zijn laatste race voor Pertamina Mandalika. Het team uit de Moto2-klasse kwam onlangs in andere handen en de nieuwe eigenaar heeft de Rotterdammer de wacht aangezegd.

In zijn afscheidsrace eindigde Bendsneyder als twintigste. Hij reed sinds 2018 in de Moto2-klasse. Dit jaar verzamelde Bendsneyder slechts zeven punten in negen races. Zonta van den Goorbergh, de andere Nederlander in de Moto2, eindigde in de GP van San Marino als 23ste.

Veijer vijfde in Moto3

Collin Veijer eindigde in de Moto3-klasse op de vijfde plaats. Ángel Piqueras boekte de eerste zege in zijn loopbaan.