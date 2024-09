Markus klopt medevluchter in Ronde van Romandië, eindzege Kopecky en val Vollering

Ver kwam de aanval van Vollering niet, waarna een derde renster van SD Worx er met de eindzege vandoor leek te gaan: Fisher-Black.

Virtueel leider

Met nog tachtig kilometer te gaan gingen Fisher-Black en Markus er vandoor in de heuvelrit rond het Zwitserse Morges. Het duo reed een koppeltijdrit waar het sputterende peloton lang geen antwoord op had. De voorsprong liep op naar bijna vier minuten, waardoor Fisher-Black virtueel de leiding in het algemeen klassement ruimschoots overnam.

In het onrustige peloton probeerden verschillende rensters een tegenaanval op te zetten, waardoor het tempo omhoog ging en de voorsprong van de kopgroep kleiner werd.

Markus pokerde in de straten van Morges en bleef lang in het wiel van Fisher-Black zitten alvorens haar te kloppen in de sprint. Niet veel later kwam Kopecky, op een voor de Belgische veilige achterstand, als derde over de streep.

Vollering ging in de laatste bocht voor de finish met enkele andere rensters onderuit. Ze bleef even op het asfalt zitten, maar reed vervolgens toch over de finish.