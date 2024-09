Rolstoelbasketbalsters prolongeren paralympische titel: 'Alle druk weerstaan'

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben hun paralympische titel geprolongeerd. Oranje had het even lastig met de Verenigde Staten, maar stelde in het tweede kwart orde op zaken en trok de zege in Parijs over de streep: 63-49.

Daarmee heeft de Nederlandse paralympische ploeg de Spelen afgesloten met 27 gouden, 17 zilveren en 12 bronzen medailles.

"Hier hebben we jaren van gedroomd, dit was wat we wilden. We hebben alle druk weerstaan", aldus Bo Kramer, die daarmee doelt op de druk die ligt op de titelverdediger. "Dat was echt verschrikkelijk, die druk is niet leuk. Maar we hebben het wel waargemaakt."

Geen eenvoudige weg naar de finale

In de groepsfase had Nederland viervoudig paralympisch kampioen Amerika ook al getroffen en in die wedstrijd maakten de Amerikaansen het de ploeg van Gertjan van der Linden behoorlijk lastig. Maar na een moeizame start ging Oranje er in dat groepsduel alsnog met de zege vandoor (69-56).

Ook in de knock-outfase kwamen de overwinningen niet makkelijk voor Nederland, dat regerend wereld- en Europees kampioen is. Tegen Spanje, dat alle groepswedstrijden had verloren, had Nederland het verrassend lastig in de kwartfinales. En ook tegen Canada in de halve finales speelde Oranje een moeizame wedstrijd.