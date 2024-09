Vuelta-tijdrit de allerlaatste koersdag voor Gesink: 'Goed moment om te stoppen'

Louis Delahaije, die als trainer en performance manager met Gesink werkte, herinnert zich de belofte die de jonge renner uit Varsseveld was in de magere jaren van het Nederlandse wielrennen. Na een vierde plaats in de Tour de France van 2010 wist Delahaije het zeker:

"Hij gaat gewoon een keer die Tour winnen. Hij was nog zo jong. Ik had daar eigenlijk geen twijfel over."

Na die Tour volgden in hetzelfde seizoen knappe overwinningen in de eerste editie van de Canadese najaarskoers in Montréal en in de Giro dell'Emilia. Maar een jaar later werd Gesinks ontwikkeling ruw onderbroken door een dijbeenbreuk.