Venezolaanse oppositieleider zat twee maanden in Nederlandse ambassade

De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González heeft twee maanden lang in het geheim onderdak gekregen in de Nederlandse ambassade in Caracas. Dat schrijft minister Veldkamp (NSC) van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Vanochtend werd bekend dat de oppositieleider Venezuela heeft verlaten en politiek asiel heeft gekregen in Spanje. Volgens de Venezolaanse vicepresident Rodríguez zat de 75-jarige González de afgelopen dagen in de Spaanse ambassade in Caracas. Ook zegt hij dat de regering heeft meegewerkt aan zijn vertrek.

Dinsdag werd in Venezuela een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen González. Hij wordt onder meer beschuldigd van opruiing en samenzwering naar aanleiding van zijn claim dat hij de presidentsverkiezingen eind juli heeft gewonnen.

Na die verkiezingen verklaarde president Maduro dat hij had gewonnen, maar die claim wordt betwijfeld door de oppositie, de Europese Unie, Verenigde Staten en enkele andere Latijns-Amerikaanse landen.