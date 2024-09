Venezolaanse oppositieleider kreeg onderdak in Nederlandse ambassade

De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González heeft ruim een maand in het geheim onderdak gekregen in de Nederlandse ambassade in Caracas. Minister Veldkamp (NSC) van Buitenlandse Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat González daar zelf om had gevraagd.

De oppositieleider was sinds de presidentsverkiezingen van eind juli niet meer in het openbaar gezien. Afgelopen dinsdag werd in Venezuela een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd en vanochtend werd bekend dat González Venezuela heeft verlaten. Hij heeft politiek asiel gekregen in Spanje.

Volgens de Venezolaanse vicepresident Rodríguez zat de 75-jarige González de afgelopen dagen in de Spaanse ambassade in Caracas. De Venezolaanse regering zou hebben meegewerkt aan zijn vertrek.

Samenzwering

González wordt onder meer beschuldigd van opruiing en samenzwering, naar aanleiding van zijn claim dat hij de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Zittend president Maduro zei echter dat hij de winnaar was en de aan hem gelieerde kiescommissie liet weten dat hij was herkozen.

De oppositie, de Europese Unie, Verenigde Staten en enkele Latijns-Amerikaanse landen erkennen de officiële uitslag niet. De oppositie stond er in de peilingen voorafgaand aan de verkiezingen beter voor dan de populistische Maduro.

Geweld bij demonstraties

In de dagen na de verkiezingen gingen duizenden mensen de straat op uit protest tegen de uitslag. Die demonstraties werden met geweld neergeslagen. Zeker 27 mensen kwamen om het leven en 2400 mensen zijn opgepakt.

Demonstranten en leden van de Venezolaanse oppositie moesten vrezen voor hun veiligheid, schrijft Veldkamp in zijn Kamerbrief. "Een aantal van hen is sinds de verkiezingen opgepakt, van sommigen is vervolgens niets meer vernomen. Deze dreiging gold ook voor oppositiekandidaat González."