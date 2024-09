Audi eist autosleutels terug van boos fabriekspersoneel

De directie van de Brusselse fabriek van Audi eist dat het personeel de sleutels teruggeeft van zo'n 200 auto's. Gebeurt dat niet voor morgenmiddag, dan wordt de rechter ingeschakeld, schrijft de leiding in een brief.

De sleutels zijn "in beslag genomen" door het personeel. Dat wil duidelijkheid over de toekomst van de autofabriek, nadat dinsdag bekend werd dat de Volkswagengroep geen nieuw model in Brussel wil laten maken.

Sinds woensdag wordt gestaakt in de fabriek in Brussel. De vakbonden willen voorkomen dat afgewerkte en niet afgewerkte auto's het terrein verlaten, en daarom worden de sleutels naar eigen zeggen "op een veilige plaats bewaard". Het personeel zegt dat er geen auto's de fabriek verlaten zolang er geen duidelijkheid is over de toekomst.

Kort geding

Volgens de vakbonden was Audi van plan de 200 wagens van het fabrieksterrein af te halen, bijvoorbeeld om naar garages te brengen. De directie dreigt nu met een kort geding.

Vakbond ACV-Metea vindt het jammer dat Audi daarmee dreigt. "De sleutels hebben we weggenomen net om het sociaal overleg rustig te kunnen voeren", zegt een woordvoerder tegen de VRT. "Wanneer de directie nu de wagens zou willen wegnemen, kunnen we geen veiligheid of rust garanderen. Jammer, en ik vrees voor negatieve reacties van het personeel."