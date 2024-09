Geen vierde medaille Plat op paralympische marathon: 'Ik huil omdat ik kapot ben'

Plat reed vanaf het begin van de wedstrijd achterin het veld van dertien deelnemers in de T54-klasse. De vaart die de koplopers hadden, was te hoog. Halverwege had Plat een achterstand van ruim vier minuten op koploper Hug.

"Na 20 kilometer dacht ik al: kijken of er ergens een opening in het hek zit. Maar ja, zo ben ik niet. Ook op slechte dagen moet je doorgaan. Het enige waar je aan denkt is klap voor klap, die klote Champs-Elysees-steentjes over en finishen."

Regelwijziging

"Het was geen superdag en mijn voorbereiding op de marathon was niet ideaal, met de regelwijziging." De federatie besloot kortgeleden dat de rolstoelen waar wheelers in zitten aan de achterkant niet meer mogen uitsteken. Nadelig voor Plat, die halsoverkop een nieuw aangemeten zitje moest krijgen en weinig tijd had te wennen aan een nieuwe 'opgevouwen' racehouding.

De trainingstijd ontbrak en Plat begon zondagochtend in Parijs aan zijn eerste marathon van het jaar.

"Ik heb veel tijd gestoken in het handbiken en triatlon, dan is dat misschien de rekening van vandaag. Ik wist dat de kans op een medaille heel klein was, maar je hoopt tegen beter weten in toch om mee te doen. Maar het zijn geen pannenkoeken."

Op dikke achterstand van Hug finishen, is geen schande voor Plat, want weinig wheelers kunnen mee met de 'Swiss silver bullet', zijn bijnaam vanwege de glanzende zilveren helm die hij al van kinds af aan draagt.