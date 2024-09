Tandem Zirkzee-Reijnders smaakt naar meer (maar Brobbey start dinsdag)

Het leek wel of de zo succesvolle tandem Memphis Depay-Georginio Wijnaldum van de eerste periode onder bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal in ere was hersteld tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst in de Nations League).

De clubloze Depay zat echter strak in het pak op de tribune in Eindhoven en Wijnaldum hoeft in Saudi-Arabië niet meer op een uitnodiging voor Oranje te rekenen. Was dit de geboorte van een nieuw superduo in Oranje? De geboorte van een koningskoppelkoppel Joshua Zirkzee-Tijjani Reijnders?

Als het aan Depay ligt natuurlijk niet. Die wil nog topscorer aller tijden worden en heeft de leeftijd (30) om nog jaren in Oranje te spelen. Maar de realiteit is dat hij op dit moment een achterstand heeft.

Cijfers samen: twee goals, twee assists

De eerste cijfers van het nieuwe aanvalskoppel waren tegen Bosnië en Herzegovina uitstekend. Joshua Zirkzee, die op het EK twee keer kort inviel, was bij zijn basisdebuut goed voor een doelpunt en een assist en Reijnders noteerde dezelfde cijfers.

Kijk hieronder naar de goals en assists van Reijnders en Zirkzee: