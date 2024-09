Houthi's houden scheepvaart Rode Zee in hun greep: 'Situatie is krankjorum'

Bijna dagelijks worden schepen in de Rode Zee, Golf van Aden, Arabische Zee en een enkele keer zelfs in de Indische Oceaan bestookt. Met zeedrones, vliegende drones of raketten, soms ook vanaf kleine bootjes die naar de schepen varen. Zeker één keer was sprake van een aanval met een helikopter. In tien maanden waren er ruim tachtig aanvallen, zeker twee schepen zijn gekaapt. De Tutor en de Rubymar werden tot zinken gebracht.

Een milieuramp lijkt een kwestie van tijd, of is mogelijk al gaande. Na het zinken van de Rubymar was een grote olievlek te zien. Het schip heeft naast 200 ton stookolie 22 miljoen kilo kunstmest aan boord. Zicht op een bergingsactie is er niet direct, omdat daarvoor met de Houthi's zou moeten worden onderhandeld. Als er een groot lek ontstaat, is de toch al zwaar getroffen Jemenitische bevolking het belangrijkste slachtoffer.

Onlangs werd ook de Griekse tanker Sounion, met 150.000 ton olie, belaagd. Het schip werd beschoten, aan boord werden explosieven geplaatst en vervolgens tot ontploffing gebracht: