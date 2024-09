Wekdienst 8/9: Klimaatmars van start • Laatste dag Paralympische Spelen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Klimaatactivisten lopen vanaf vandaag een zevendaagse mars van Arnhem naar Den Haag. Op zaterdag 14 september eindigen ze op de A12 in Den Haag, waar Extinction Rebellion de snelweg weer wil blokkeren. De politie heeft aangekondigd dan niet in te grijpen: agenten willen zo demonstreren voor het behoud van het vroegpensioen.

Het is de laatste dag van de Paralympische Spelen in Parijs, met uiteraard de marathon. Ook verdedigen de Nederlandse rolstoelbasketbalsters hun paralympische titel. De Spelen worden afgesloten met de traditionele sluitingsceremonie.

In herinneringscentrum Nationaal Monument Kamp Vught wordt de overhaaste ontruiming van het concentratiekamp in september 1944, na Dolle Dinsdag, herdacht. De herdenking begint met een stille tocht naar de voormalige fusilladeplaats van het kamp. Ook zijn er toespraken en muziek.

De Ronde van Spanje komt na drie weken ten einde met een individuele tijdrit in Madrid over 24,6 kilometer. De Sloveense klassementsleider Primoz Roglic begint met een voorsprong van 2 minuten en 2 seconden op de Australiër Ben O'Connor aan de tijdrit.

Op de US Open in New York staan tennissers Jannik Sinner (Italië) en Taylor Fritz (VS) in de finale van het herenenkelspel.

Wat heb je gemist?

De Venezolaanse oppositieleider en voormalig presidentskandidaat Edmundo González is het land ontvlucht en is onderweg naar Spanje. Dat is bekendgemaakt door de Spaanse minister Albares van Buitenlandse Zaken.

Sinds afgelopen dinsdag liep in Venezuela een arrestatiebevel tegen de 75-jarige González. Hij wordt beschuldigd van opruiing, samenzwering, het vervalsen van documenten en het zich toe-eigenen van bevoegdheden. Aanleiding is de claim van González dat niet zittend president Maduro, maar hijzelf de winnaar is van de presidentsverkiezingen eind juli.

Ander nieuws uit de nacht:

Drie doden bij vliegtuigongelukken in Duitsland: binnen een dag stortten drie kleine vliegtuigen neer. Twee ongelukken waren in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, een in Hessen. In totaal kwamen drie mensen om het leven en twee mensen raakten gewond.

Persoon verdronken in Aalsmeer tijdens grote vuurwerkshow: het slachtoffer is gisteravond in het water gekomen en overleden. Hulpdiensten hebben de persoon uit het water gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Hoe het slachtoffer in het water kwam, is niet duidelijk.

Automobilisten beschoten op Amerikaanse snelweg, schutter voortvluchtig: Zeker zeven mensen zijn gewond geraakt. De politie in de staat Kentucky zegt dat een schutter vanuit bebost gebied het vuur opende op automobilisten. Er is nog niemand aangehouden.

En dan nog even dit:

Op allerlei plekken aan de Nederlandse kust zijn gisteren walvissen geteld, bij de eerste walvistelling ooit. Verslaggever Nicole le Fever ging mee de Oosterschelde op, op zoek naar bruinvissen. Maar die lieten zich moeilijk vinden: