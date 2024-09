Laatste Parijs vandaag: Plat op marathon en rolstoelbasketbalsters verdedigen titel

Elke paralympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Vandaag de allerlaatste dag van de Paralympische Spelen in Parijs.

Op de slotdag in Parijs staan er nog een paar prachtige onderdelen op het programma. Zo staat Jetze Plat aan de start van de marathon, verdedigen de rolstoelbasketbalsters hun paralympische titel in de finale en kijken we naar de sluitingsceremonie.

Nieuwe prikkel voor Plat

In Tokio drie jaar geleden won Plat drie gouden medailles. Dit jaar in Parijs deed hij dat kunststukje over met goud in de wegwedstrijd, de tijdrit en op de triatlon. Maar hij heeft nog een grote ambitie: ook de marathon van 42 kilometer en 195 meter winnen.

"Ik was op zoek naar een nieuwe prikkel", vertelde hij voorafgaand aan de Spelen. De marathon begint al vroeg in Parijs, om 08.00 uur gaan de atleten van start.

De wedstrijd van Plat is zondagochtend vroeg live te volgen via een livestream op NOS.nl, de NOS-app en de NOS Live-app op je tv.

