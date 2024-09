Koeman zwijgt na zege over Depay: 'Ga mijn vingers er nu niet aan branden'

Koeman doet voorlopig geen beroep op Bergwijn, omdat hij de Saudische competitie van een te laag niveau vindt. Daarom de vraag wat de bondscoach vindt van een mogelijke transfer van Depay naar de Braziliaanse competitie.

"Ik zeg daar niks over. Ik moet misschien iets voorzichtiger zijn als je ziet wat er allemaal gezegd wordt, nadat ik wat over Bergwijns transfer heb gezegd. Misschien moet ik soms wat tactischer zijn, maar dat kost me soms wel wat moeite."

Vervolgens liet Koeman zich wel iets ontglippen. "Brazilië is ver weg. Het lijkt me een sterke competitie, maar ik heb nog niet heel veel inzicht in die competitie."

'Hij krijgt het moeilijk'

Depay is in Oranje op jacht naar de titel topscorer aller tijden. Hij heeft er zes minder gemaakt dan Robin van Persie, de huidig topscorer aller tijden. Koeman en Depay hebben een goede band met elkaar en de bondscoach zal zijn voormalig aanvalsleider niet zomaar laten vallen.

Ondanks die goede basis is het niet zeker dat Depay terugkeert in de basis van Oranje, nu ook Joshua Zirkzee zich zaterdagavond van een goede kant liet zien. Koeman: "Hij krijgt het moeilijk om terug te komen. Daarvoor heb je ook fitheid en het spelen van wedstrijden nodig. We gaan zien hoe dat gaat."