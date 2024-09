Stemming is goed bij Oranje na winst op Bosnië: 'Veel frisheid en good vibes'

Ondanks twee op het oog onnodige tegengoals was de stemming opperbest bij het Nederlands elftal na een overtuigende 5-2 zege op Bosnië-Herzegovina bij de start van de Nations League.

De positieve energie was duidelijk zichtbaar, vond Tijjani Reijnders: "Er is veel frisheid, we zoeken elkaar veel. Gelukkig vertalen we dat in de wedstrijd."

Reijnders maakte een sterke indruk. "We begonnen in de eerste helft al goed. We hadden een paar goede kansen en het spel was goed", zei de middenvelder. "Het is alleen zonde dat we ze twee keer dichterbij laten komen, wat niet nodig was."

Joshua Zirkzee, die voor het eerst in de basis stond bij Oranje en meteen scoorde, straalde na de wedstrijd, maar toonde zich ook kritisch. "Ik vond dat ik hier en daar nog foutjes had, maar dat is het type spits dat ik ben: meevoetballend. Tijjani had misschien nog een kansje kunnen afmaken", lachtte de spits.