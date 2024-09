Deels vernieuwd Oranje begint Nations League met ruime winst op Bosnië

Het Nederlands elftal heeft bij de start van een nieuwe editie van de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina twee gezichten laten zien.

Oranje won in Eindhoven zijn eerste wedstrijd na het EK met 5-2 en het aanvalsspel was lang verfrissend, maar de kwetsbaarheid achterin was tegen laagvlieger Bosnië, dat tien van de twaalf laatste interlands had verloren, zorgwekkend.

Dinsdag is Duitsland in Amsterdam de volgende tegenstander in groep 3 van League A in de Nations League. De Duitsers hadden vanavond geen enkele moeite met Hongarije: 5-0.