Vijf criminelen met ladder ontsnapt uit zwaar beveiligde gevangenis Portugal

Vijf gedetineerden zijn ontsnapt uit een zwaar beveiligde gevangenis in Portugal, zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Lissabon. De vijf, een Brit, een Argentijn, een Georgiër en twee Portugezen, ontsnapten vanochtend rond 10.00 uur lokale tijd met behulp van een ladder. Die ladder is volgens de gevangenisdienst over de muur gegooid, waarna de gevangenen over de zes meter hoge muur konden klimmen en ontsnappen.

De twee ontsnapte Portugezen zaten een straf van 25 jaar uit voor onder andere drugshandel, deelname aan een criminele organisatie, diefstal, overval en ontvoering.

De andere drie waren ook veroordeeld voor diefstal, overval en ontvoering. Volgens lokale media stonden vier van de vijf onder extra streng toezicht en mochten ze alleen onder begeleiding naar buiten. De gedetineerden zouden tijdens het bezoekuur zijn ontsnapt.

Zeer gevaarlijk

Buiten de muren van de gevangenis stonden auto's hen op te wachten. Na de ontsnapping heeft de politie in samenwerking met de dienst voor terreurbestrijding een klopjacht ingezet. De mannen worden als zeer gevaarlijk beschouwd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op de situatie, wel is er een onderzoek aangekondigd naar hoe de criminelen konden ontsnappen.