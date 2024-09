Vloet verrast met paralympisch zilver op 200 meter, 'Is dit echt?'

De 28-jarige atleet uit Boxmeer, die na een beenamputatie met een blade rent, kwam in een Nederlands record van 22,47 als derde over de finish.

Diskwalificatie

Door de diskwalificatie van de Duitser Felix Streng (die zilver won in Tokio, maar in de finale in Parijs buiten zijn baan liep) schoof Vloet op naar de tweede plaats. De Nederlander eindigde in Tokio nog als zevende.

Sherman Isidro Guity Guity prolongeerde in 21,32 (ook een persoonlijk record) zijn paralympische titel. De 27-jarige atleet uit Costa Rica had in Parijs ook al goud gewonnen op de 100 meter.

"Ik weet niet wat ik moet zeggen. Is dit echt?", riep Vloet vol ongeloof toen hij tijdens een interview toen hij zag dat hij alsnog zilver had gewonnen. "Ik ga het straks nog een keer checken want ik geloof het niet. Wow."

Bekijk hieronder het interview met Vloet waarin hij hoort dat hij zilver heeft gewonnen.