Engeland wint voor het eerst sinds 1964 in Ierland, uitgerekend 'Ieren' scoren

Engeland heeft in zijn eerste wedstrijd sinds de verloren EK-finale tegen Spanje een gevoelige overwinning geboekt bij Ierland in groep 2 van League B van de Nations League. Het was de eerste zege van Engeland in Ierland sinds 1964.

Uitgerekend twee spelers met Ierse wortels, die beide werden uitgefloten, maakten in Dublin de goals: Declan Rice en Jack Grealish. Rice stapte na drie interlands voor Ierland over naar Engeland en Grealish maakte als jeugdinternational dezelfde overstap.

Rice zette Engeland uit de rebound op voorsprong, nadat keeper Caoimhin Kelleher een inzet van Anthony Gordon had gekeerd. Na een combinatie tussen Kobbie Mainoo en Rice schoot Grealish de Engelsen in de 28ste minuut op 0-2.