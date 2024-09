Ajax verliest en kan hoofdtoernooi Champions League vergeten, Twente wel door

Het is de voetbalsters van Ajax niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. In de finale van de eerste kwalificatieronde in Brondby werd met 1-0 verloren van het Italiaanse Fiorentina. Een treffer van Madelen Janogy in de 82ste minuut werd de Amsterdammers fataal.

Vorig seizoen haalde Ajax nog verrassend de kwartfinales van de Champions League.

De eerste kwalificatieronde bestaat uit mini-toernooien van vier clubs. Het toernooi van Ajax werd georganiseerd door het Deense Brøndby, dat zelf in de halve finale verloor van Fiorentina.

Twente wel door

Landskampioen FC Twente bereikte de tweede kwalificatieronde wel. De Tukkers wonnen in Enschede met 5-0 van Valur uit IJsland.