Politiebond ACP wil actie tegen socialemediaposts van jongerenafdeling Bij1

Zo schrijft Radicaal: "Politiemensen krijgen 300 bonus. Even extra cashen om je medemens te onderdrukken. Voor dit racistische machts(misbruik)instituut geen punt!"

Politievakbond ACP wil dat er actie ondernomen wordt tegen Radicaal, de jongerenorganisatie die verbonden is aan de Amsterdamse politieke partij Bij1. Radicaal heeft zich op sociale media negatief uitgelaten over de eenmalige bonus van 300 euro voor politieagenten.

Volgens voorzitter Gerrit van de Kamp leeft het onderwerp enorm onder agenten op sociale media. "Ze zijn heel boos, daarom moet dit worden aangepakt", zegt hij het AD. De Amsterdamse politiechef Frank Paauw noemt het "een grove belediging en volledig misplaatst". "Juist van politieke partijen mag je in deze moeilijke tijden verwachten dat ze nadenken over hoe te verbinden in plaats van te polariseren."

Ook de Nederlandse Politiebond vindt de teksten schandalig. "Wat een stelletje droeftoeters. Schandalig en ziek. Mag hopen dat ze hier afstand van nemen", schrijft de hoofdbestuurder Koen Simmers op Twitter.

De jongerenafdeling kreeg eind oktober ook al kritiek op een tweet. Toen plaatsten ze een filmpje over defensie op Twitter met de tekst: "Minister Bijleveld ronselt 17-jarige meisjes voor de moordmachine van defensie. Maar eerlijkheid ontbreekt nog."

Bijleveld noemde die tweet "bizar". "Defensie zorgt voor onze vrede en veiligheid, zodat ook Bij1 vrij is om dit soort bizarre dingen te mogen zeggen."

Bij1 heeft één zetel in de Amsterdamse gemeenteraad, die tot vorige week werd ingenomen door Sylvana Simons. Het boegbeeld van de partij stapt op om zich volledig te richten op de campagne van Bij1 voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.