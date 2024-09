Brons voor softbalsters op EK, voor het eerst sinds 2005 geen finale

De Nederlandse softbalsters hebben op het EK de bronzen medaille veroverd. In Utrecht werd Tsjechië in de strijd om de derde plaats met 8-2 geklopt door het Koninkrijksteam van bondscoach Saskia Kosterink.

In het duel om het brons nam Oranje, met Eva Voortman en J'dah Girigorie op de heuvel, een voorsprong van 6-0 en stond die niet meer af. Dinet Oosting scoorde twee keer voor Nederland.

Eerder op de dag liep Nederland de finale mis door een nederlaag tegen Groot-Brittannië: 1-3. Dat duel werd vrijdag na de eerste inning bij 0-0 gestaakt vanwege noodweer en vandaag afgemaakt.

Voor het eerst sinds 2005

Het is voor het eerst sinds 2005 dat titelverdediger en elfvoudig kampioen Oranje niet in de eindstrijd van een EK staat. De finale gaat later op zaterdag tussen twaalfvoudig kampioen Italië en Groot-Brittannië, dat nog nooit won.