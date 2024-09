Paralympisch brons voor zwemster Kruger na succesvol protest

Zwemster Lisa Kruger heeft haar tweede bronzen medaille op de Paralympische Spelen in Parijs veroverd. De Harderwijkse werd na de finale op de 200 meter wisselslag (SM10) gediskwalificeerd, maar door een succesvol protest mocht ze zich alsnog winnares van het brons noemen.

Kruger werd gediskwalificeerd omdat ze niet met beide handen zou hebben aangetikt bij de wissel van de schoolslag naar de vrije slag. Er werd direct protest aangetekend omdat Kruger volgens beelden van de zwembond wel aangetikt zou hebben.

Daarnaast heeft Kruger, die sport met een verkorte pols, dispensatie en is voor haar de intentie tonen om aan te tikken met twee handen al genoeg.

Slecht geslapen

"Ik was op vanochtend, ik merkte het aan alles", vertelde een vermoeide Kruger na afloop. Kruger, die aan vijf onderdelen meedeed in Parijs, voelde dat haar lichaam aan het protesteren was. "Ik had slecht geslapen en drie keer boven de wc gehangen."

Over haar diskwalificatie kon ze vlak na de race nog niks zeggen. "Ik ben nog nooit op de 200 meter wisselslag gediskwalificeerd. Ik weet dat ze hier wel streng zijn op de vlinderkick bij de schoolslag, maar dat doe ik nooit. Ik doe niet eens iets wat daarop lijkt."

Bekijk hieronder de reactie van Kruger na de finale van de 200 meter wisselslag.