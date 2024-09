Diskwalificatie kost Kruger paralympisch brons op 200 meter wissel

In de finale van de 200 meter wisselslag bij de mannen (SM10) eindigde Bas Takken als zevende. De 25-jarige Noord-Hollander had zich in de ochtend als derde voor de finale geplaatst, maar in die finale ging het een stuk harder.

De Italiaan Stefano Raimondi eiste zijn vierde gouden medaille van deze Spelen op. Takken, in Tokio nog goed voor brons, kon niet mee in het geweld en eindigde voorlaatste.

Thijs van Hofweegen (S6) moest op de 100 meter rugslag genoegen nemen met een vijfde plek. Met een tijd van 1.17,44 zwom hij wel een nieuw persoonlijk record.