AI leidt tot dalende omzet bij vertalers: 'De tarieven kelderen'

Zo zag een vertaler Duits zijn omzet dit jaar hard afnemen en zijn opdrachten veranderen. Waar vijf jaar geleden nog 70 procent van zijn opdrachten uit 'gewoon' vertaalwerk bestond, is dit nu nog maar 18 procent. Tegelijkertijd steeg zijn percentage controleerwerk van machinevertalingen van 10 naar 60 procent.

"De tarieven zijn ook niet meegestegen met inflatie", zegt een andere vertaler tegen de NOS. "We worden dus vaak zelfs gevraagd of we ze willen verlagen, terwijl mijn energierekening wel een stuk hoger is geworden."

Kleine bureaus zitten door de prijsdalingen in een spagaat. "We willen scherpe prijzen om te concurreren, maar we willen ook een eerlijke prijs voor vertalers", legt Ingeborg Verduijn van vertaalbureau Tekom uit.

Omscholen

Vertaler Schutte, die ook lesgeeft over vertalen, vindt het moeilijk om nog voor de klas te staan. "Ik geloof namelijk niet dat die studenten nog een toekomst hebben." Ze is bezig zich om te laten omscholen, en ze is niet de enige. Zo begint een andere vertaler volgende week met een opleiding tot docent. "Ik vind het jammer, maar dat krijgt nu de hoogste prioriteit."

Er zijn ook vertalers die denken dat de opdrachten wel weer zullen aantrekken. "Ik heb wel het idee dat er een soort kentering gaat komen", zegt een van hen. "Iedereen experimenteert nu. Maar als ze merken dat het met AI nog helemaal niet goed leest, gaan klanten weer op zoek naar iemand die het zelf doet."

Daarnaast wordt AI door sommige vertalers ook omarmd. Zo is er een enkeling die met hulp van AI de omzet al wist te verhogen.

"AI is ook wel een hulpmiddel", zegt vertaler Marianne van Amersfoort-Gerritsen. "Je kunt sneller werken, maar kwaliteit afleveren kost nog altijd meer dan wat de gemiddelde klant wil betalen. De balans tussen AI en eerlijke tarieven moet nog gevonden worden."