Man schiet kogels op foto van Wilders, PVV-leider doet aangifte

Geert Wilders gaat aangifte doen naar aanleiding van een online video waarin iemand met een vuurwapen kogels afvuurt op een afbeelding van de PVV-leider. De video is te zien op de websites Dumpert en GeenStijl.

"Het wordt steeds gekker met bedreigingen", zegt Wilders in een reactie tegen de NOS. "Ik hoop dat het Openbaar Ministerie eindelijk eens een keer in actie komt tegen bedreigers."

De man die het vuurwapen vasthoudt is de Turkse Nederlander Sait Cinar. Volgens de Volkskrant werd hij in 2014 veroordeeld tot 60 dagen gevangenisstraf, waarvan 44 voorwaardelijk, wegens opruiing in een filmpje op Facebook.

"Dit is de vrijheid van meningsuiting", zegt Cinar voordat hij de kogels afvuurt. "Dit is een cartoon van Geert Wilders", voegt hij eraan toe. Het is niet duidelijk waar de video is opgenomen. Mogelijk verblijft Cinar in Turkije.