Vanavond op tv: Steeds meer kinderen verdacht van terreur • Nederlandse baas van prestigieuze Guggenheim • Warmste zomer ooit gemeten

Steeds meer kinderen verdacht van terreur

Het OM en de Raad voor de Kinderbescherming maken zich zorgen over tienerterroristen. Die zijn steeds vaker in beeld bij terreuronderzoeken. Het gaat om tientallen gevallen. Exacte cijfers wil het OM vanwege de leeftijd van de verdachten niet geven, maar het is genoeg om over aan de bel te trekken. Europol ziet een verviervoudiging van het aantal aanslagen en de plannen daarvoor. Van de 61 terrorismeverdachten die het laatste halfjaar in Europa zijn opgepakt, was bijna twee derde jonger dan 19. Te gast is officier van justitie Dorien Kardol.