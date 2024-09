Van Drunen vierde in eerste manche Turkije, kan morgen wereldkampioen WMX worden

Van Drunen, die op een Yamaha van het De Baets-team rijdt, kan de tweede Nederlandse wereldkampioen in het motocrossen bij de vrouwen worden. Nancy van de Ven was in 2022 de eerste.

Dit seizoen was Van Drunen in drie van de zes weekenden de beste: ze won op het Italiaanse Sardinië en in Maggiora en in Arnhem. Met Danee Gelissen en Lynn Valk doen er nog twee Nederlanders mee in de WMX.