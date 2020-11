Teruggekeerde Dumfries leidt PSV naar winst en hint op Oranje-selectie

Na een corona-uitbraak binnen de eigen selectie en een onthutsende 4-1 nederlaag bij PAOK in de Europa League heeft PSV zichzelf weer wat kleur op de wangen bezorgd door in de eredivisie thuis met 3-0 van Willem II te winnen.

Denzel Dumfries en Cody Gakpo zijn hersteld van het coronavirus en keerden terug bij PSV, dat nog wel een aantal spelers mist. Mohamed Ihattaren is ook in de ziekenboeg beland, maar niet vanwege corona. Hij is 'gewoon' ziek.

Dumfries zinspeelt op Oranje

Dumfries hoorde zondagmiddag pas dat hij kon spelen en was met twee assists direct belangrijk bij PSV. Na afloop zei hij dat er mogelijk nog "een verrassing" aankomt, waarmee hij hintte op een selectie voor Oranje.

"Het was een bizarre tijd als team", zei Dumfries na de winst op Willem II. "Het was een soort roulette, wie de volgende zou zijn die besmet was. Je denkt: dat overkomt mij niet. En dan zit je opeens thuis op de bank met corona."

Bekijk in de videocarrousel hieronder interviews met Denzel Dumfries, Roger Schmidt en Adrie Koster.