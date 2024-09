Judoka Knegt loopt na twee nederlagen paralympische medaille mis

Voor judoka Daniël Knegt is zijn paralympisch avontuur in Parijs teleurstellend verlopen. Hij verloor in de +90 kilogram-categorie zowel in de kwartfinales als in de herkansingsronde en keert zonder medaille huiswaarts.

Knegt, die op 22-jarige leeftijd als militair bij een ongeluk betrokken raakte en daardoor blind werd, was in de kwartfinales gekoppeld aan de Roemeen Ion Basoc, de regerend Europees kampioen.