Veteranen zijn 'popsterren' van Airborne Wandeltocht: 'Voorzichtig met handen schudden'

Slag om Arnhem

De Airborne Wandeltocht is 's werelds grootste eendaagse herdenkingswandeltocht. Tussen de 30.000 en 35.000 mensen uit 25 landen doen jaarlijks mee. Met de tocht wordt een eerbetoon gebracht aan de ruim 1700 Britse en Poolse soldaten die sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem.

De slag om Arnhem, van 17 tot 25 september 1944, was onderdeel van de operatie Market Garden. Dat was de grootste geallieerde operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het doel was om de bruggen over de Maas, Waal en Rijn in Nederland in handen te krijgen - om vandaar door te stoten naar Duitsland.

De operatie was ambitieus, maar faalde door slechte weersomstandigheden en onverwacht hevig Duits verzet, vooral bij de brug over de Rijn in Arnhem.