Baars zorgt voor verrassing en is paralympisch kampioen kogelstoten

Lara Baars heeft voor een verrassing gezorgd bij de Paralympische Spelen in Parijs. De Nederlandse kogelstootster versloeg onder anderen titelverdedigster kampioen Renata Sliwinska uit Polen en pakte het goud.

De 27-jarige Baars, uitkomend in de F40-klasse, pakte in haar carrière nooit eerder een gouden medaille op een eindtoernooi. Bij de afgelopen wereldkampioenschappen greep ze het brons en bij haar eerste Paralympische Spelen in 2016 werd ze ook derde.

Maar in Parijs troefde ze al haar concurrenten af en dat deed ze al in haar eerste poging. Ze stootte de kogel naar een afstand van maar liefst 9.10 meter. Nooit eerder werd er op de Paralympische Spelen zo ver gestoten.

Wereldrecord

De afgelopen jaren boekte Baars veel progressie. Ze liet Papendal achter zich en ging naar Duitsland om daar te trainen. Ze verbeterde in mei zelfs het wereldrecord door de kogel 4 centimeter verder te stoten dan de Poolse Sliwinska. Baars zette het wereldrecord op 9.25 meter.