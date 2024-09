Wilders ontmoet Zelensky, gesprek over 'vreselijke oorlog' en corruptie

PVV-leider Wilders heeft de Oekraïense president Zelensky ontmoet. Op X plaatste Wilders een selfie van hem en Zelensky. "Ik had net een ontmoeting met de president van Oekraïne over de vreselijke oorlog in zijn land en de steun van Nederland", schrijft Wilders.

"Maar we spraken ook over de corruptie in Oekraïne, de kans op vrede en de voorwaarden daarvoor, de kwestie Nord Stream en de Oekraïense mannen die in Nederland verblijven in plaats van te helpen in Oekraïne." Hij sluit zijn bericht af met een bedankje aan Zelensky.

Zelensky schrijft op zijn website ook over de ontmoeting, die plaatsvond tijdens een economische conferentie aan het Comomeer in Italië. Naar eigen zeggen bedankte hij het Nederlandse volk.

"We zijn erg dankbaar voor de hulp en warme behandeling die onze ontheemden in Nederland hebben ontvangen sinds het begin van de grootschalige oorlog", zei Zelensky tegen Wilders. "Bedankt voor al je steun."

Ook zegt Zelensky dat hij Wilders inlichtte over de veiligheidssituatie in Oekraïne "en de uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd in het licht van de grootschalige Russische agressie."

Een cameraploeg van Reuters mocht het begin van de ontmoeting filmen: