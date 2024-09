Wilders ontmoet Zelensky: 'Corruptie besproken'

PVV-leider Wilders heeft de Oekraïense president Zelensky ontmoet. Op X plaatste Wilders een selfie van hem en Zelensky. "Ik had net een ontmoeting met de president van Oekraïne over de vreselijke oorlog in zijn land en de steun van Nederland", schrijft Wilders.

"Maar we spraken ook over de corruptie in Oekraïne, de kans op vrede en de voorwaarden daarvoor, de kwestie Nord Stream en de Oekraïense mannen die in Nederland verblijven in plaats van te helpen in Oekraïne." Hij sluit zijn bericht af met een bedankje aan Zelensky.

De PVV-leider zegt niet waar de ontmoeting plaatsvond, maar waarschijnlijk was dat in Italië. Zowel Wilders als Zelensky staat op de gastenlijst van een economische conferentie in Cernobbio, aan het Comomeer.

Zelensky sprak daar ook met de Italiaanse premier Meloni, meldt hij op sociale media. Het ging volgens hem onder meer over een vredesplan.

Maandag bracht premier Schoof een bezoek aan Oekraïne, waar hij de Oekraïense president ontmoette. Schoof zegde "blijvende steun en betrokkenheid" toe. Wilders vroeg kort na het bezoek van de premier of Schoof ook de "hardnekkige corruptie" in het land met Zelensky had besproken.

Drones en beschietingen

Ondertussen zijn boven Oekraïne vannacht tientallen drones uit de lucht gehaald. Volgens de Oekraïense luchtmacht werden in totaal 67 drones afgevuurd door Rusland. 58 drones werden neergeschoten en nog eens 3 werden vernietigd door elektronische verdedigingssystemen.

Persbureau Reuters meldt dat een drone is neergekomen buiten het Oekraïense parlement in Kyiv, de Verchovna Rada. De Oekraïense parlementaire persdienst bevestigde dat er dronefragmenten zijn gevonden, maar zei dat er geen slachtoffers waren en geen schade aan het parlementsgebouw.

De laatste dagen is het aantal langeafstandsaanvallen in Oekraïne toegenomen. Bij een raketaanval dinsdag op een militaire academie en ziekenhuis in de stad Poltava kwamen volgens de Oekraïense autoriteiten 55 mensen om en raakten 328 anderen gewond.

Vanochtend kwam het bericht dat drie mensen zijn gedood door Russische beschietingen op de stad Kostjantynivka in Oost-Oekraïne. De slachtoffers zijn in de leeftijd van 24 tot 69 jaar. Ook raakten een flatgebouw met meerdere verdiepingen, een administratief gebouw en een winkel beschadigd bij de beschietingen.