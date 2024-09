Een kunstenaar als Medunjanin heeft Oranje-opponent Bosnië niet meer

Het voetbal en het plezier bij Castellón verlichten een klein beetje het gemis en de zorgen om zijn zoontje. Onlangs was de kleine Benjamin (4) voor het eerst bij hem op bezoek in Spanje. Normaal beperkt het contact zich tot videobellen, omdat een bezoek aan Israël, waar zijn zoontje woont met zijn ex, in deze tijd van oorlog niet mogelijk is.

"Het is lastig nu, maar we hebben in ieder geval contact", zegt Medunjanin.

Over oorlog kan hij meepraten. Toen Medunjanin zeven jaar was, vluchtte hij met zijn moeder en zus voor de oorlog in Bosnië. Het gezin belandde uiteindelijk in Alkmaar, waar hij bij AZ een plek kreeg om zijn voetbalkunsten te tonen.

De liefde voor de bal bij zoon Benjamin groeit, stelt Medunjanin vast: "Vroeger moest hij er niets van hebben, maar hij houdt opeens van voetbal. Ik hoor hem steeds Ronaldo roepen. Dat doet een beetje pijn als Messi-fan, maar we hebben nog tijd dat te veranderen."

De linkervoet heeft Benjamin niet geërfd. "Nee, hij schiet met rechts."