Tweede goud voor oppermachtige dressuuramazone Haerkens, Voets vierde

Voets, die werd geboren met een afwijking in de gewrichten van beide benen, was voor de muzikale kür een samenwerking aangegaan met de band Son Mieux. Ze had een hoge moeilijkheidsgraad en zowel Voets als haar paard Demantur zag er ontspannen uit tijdens de oefening.

Met een grote lach op haar gezicht voltooide Voets de kür. Maar nadat ze op een sierlijke manier de jury had gegroet, kwamen de emoties los. In tranen verliet Voets op Demantur het strijdtoneel in de tuinen van Château de Versailles. Met haar score van 79.880 kwam ze net tekort voor brons.