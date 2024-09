Gouden vloek dressuuramazone Van der Horst houdt aan in Parijs: wéér zilver

"Dit is echt waar ik van gedroomd had, en dan komt het ook nog eens allemaal uit. Fantastisch, niet normaal", liet Haerkens na afloop weten. "Ik heb hier heel hard voor gewerkt."

Haerkens had wel wat zenuwen voor de kür op muziek. "Ik had heel slecht geslapen en stond ook niet heel lekker op. Maar ik heb de rust weten te bewaren. En dan is het vooral genieten."

Naast haar twee gouden medailles, haalde Haerkens met de Nederlandse ploeg ook nog zilver op het teamonderdeel.

Geen titelprolongatie Voets

De 37-jarige Voets werd drie jaar geleden in Tokio op beide individuele onderdelen paralympisch kampioen en was ook in Parijs favoriet voor het goud. Maar woensdag werd ze in de individuele proef verslagen door landgenote Haerkens en drie dagen later wist ze ook bij de kür op muziek haar titel niet te prolongeren.