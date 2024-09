Haarhuis bezorgd over Van Rijthoven: 'Voelt alsof hij een beetje verloren is'

"Het was zijn eigen beslissing. Het voelde voor hem als een soort last en daar wil hij niet aan vastzitten. Het blokkeerde hem gewoon. Hij voelde zich schuldig en ervoer het alsof er elke dag mensen voor hem klaarstonden en op hem stonden te wachten."

De situatie van de inmiddels 27-jarige Van Rijthoven bezorgt Haarhuis hoofdbrekens. "Hij heeft begeleiding nodig, maar juist begeleiding roept een soort weerstand op bij hem."

"Hij zegt: ik doe wat ik wil, ik ben een gevoelsmens en als ik me goed voel, dan ga ik goed tennissen. Maar hij heeft in die zin rare ideeën over hoe hij in zijn kracht komt te staan. Hij denkt bijvoorbeeld dat hij niet meer dan drie keer per week training nodig heeft. Maar er valt nog zoveel te verbeteren aan zijn spel.

"Hij moet wedstrijden spelen", vervolgt Haarhuis. "Hij heeft vertrouwen en wedstrijdritme nodig. Hij heeft vier toernooien gespeeld, op het scherpst van de snede tegen topspelers. Ik heb hem ook gezegd: ga futures (het laagste profniveau) spelen in Verweggistan. Maar het gaat erom dat je het wil."