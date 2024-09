Heerlen wil volwaardig ziekenhuis houden, 'maar te weinig personeel en geld'

Kostenpost

In het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet staat juist dat de insteek is om streekziekenhuizen te behouden. Al is de praktijk weerbarstig, ziet inmiddels ook Fleur Agema (PVV), de nieuwe minister van Volksgezondheid. Als Kamerlid streed zij altijd voor het behoud van volwaardige ziekenhuizen in de regio. Onlangs was ze op bezoek in Heerlen, waar ze zei dat ze niet gaat over de plannen van een ziekenhuis. "Het is een regionale afweging."

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars gaan samen over de verdeling van de ziekenhuiszorg. De overheid speelt daarbij geen rol, beaamt gezondheidseconoom Xander Koolman (Vrije Universiteit). "Maar die overheid creëert wel de randvoorwaarden waardoor het aantrekkelijk wordt voor ziekenhuizen om schaalvergroting na te streven of juist niet."

"De richtlijnen voor geboortecentra, bijvoorbeeld, geven een prikkel om te concentreren. We willen in die centra te allen tijde ook gespecialiseerde zorg aan kunnen bieden. In Duitsland hebben ze veel meer kleine ziekenhuizen, maar niet altijd met die gespecialiseerde zorg."

In theorie zou de minister afspraken kunnen omzeilen en rechtstreeks ingrijpen als problemen in een klein ziekenhuis heel ernstig worden. Agema kan dan bijvoorbeeld extra geld beschikbaar stellen om een ziekenhuis open te houden, maar "daarvoor zal de overheid willen waken", zegt Koolman. "Als Agema dat doet, zullen er in een keer heel veel ziekenhuizen zeggen dat ze in de problemen komen."