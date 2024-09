Plat doet op vierde Spelen ook mee aan marathon: 'Was op zoek naar nieuwe prikkel'

Jetze Plat is bezig aan al zijn vierde Paralympische Spelen. In Tokio drie jaar geleden won hij drie gouden medailles en dit jaar in Parijs deed hij dat kunststukje in de wegwedstrijd, de tijdrit en op de triatlon nog eens over.

Maar hij heeft nog een grote ambitie: de marathon van 42 kilometer en 195 meter. "Ik was op zoek naar een nieuwe prikkel", vertelde hij voorafgaand aan de Spelen van Parijs.

"Stoppen met topsport heeft niet echt in mijn hoofd gezeten, maar ik was wel bezig met het maken van keuzes die nodig zijn om topsport te kunnen blijven bedrijven en weer echt voor die maximale resultaten te gaan. Daar had ik na Tokio wel veel moeite mee."

Plat heeft naar eigen zeggen bij de Spelen van 2021 alles kunnen winnen wat hij wilde. "Om dat te herhalen in Parijs zou natuurlijk bijzonder zijn, maar gaf me toch niet de drive om alles daar weer voor opzij te zetten en er weel vol voor te gaan."

Bekijk hoe Plat ook in Parijs al drie keer goud won: