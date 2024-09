Wekdienst 7/9: Oranje in actie voor Nations League • Demonstraties in Frankrijk

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Oranje speelt vanavond in Eindhoven tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is live te zien op NPO 1 en via de site en app van de NOS.

In Venetië wordt bekendgemaakt welke film de Gouden Leeuw krijgt. Een kanshebber is de erotische thriller Babygirl van de Nederlandse regisseur Halina Reijn, met Nicole Kidman in de hoofdrol. In totaal zijn er 21 kanshebbers.

In Frankrijk zijn voor vandaag protesten aangekondigd tegen het beleid van president Emmanuel Macron. Linkse kiezers zijn boos, omdat Michel Barnier - van de centrumrechtse partij Les Républicains - als premier is benoemd. Dat vinden de demonstranten onterecht omdat het linkse blok Nouveau Front Populaire (NFP) het grootst werd in het parlement.

In Nederland vindt ook een demonstratie plaats, in Den Haag is een betoging gepland door Free Palestine.

Wat heb je gemist?

Het ruimteschip Starliner van Boeing is zonder bemanning teruggekeerd op de aarde. Kort na 06.00 uur Nederlandse tijd landde het volgens planning aan parachutes in New Mexico.

Aan boord waren niet de twee astronauten die in juni met de Starliner naar het ruimtestation ISS reisden. Het was toen de bedoeling dat ze na tien dagen zouden terugkeren, maar door technische problemen lukte dat niet. Ook nu vond NASA het te riskant om ze te laten meegaan. Daarom komen de twee pas in februari met een ander ruimteschip terug.

Ander nieuws uit de nacht:

Surinaamse regisseur Pim de la Parra (84) overleden: Hij maakte tientallen films en brak door met zijn film Blue Movie, in 1971. Pim de la Parra overleed gisteren in Paramaribo.

Oud-vicepresident Cheney stemt niet op partijgenoot Trump: Cheney noemt hem een gevaarlijke man die "nooit meer met de macht vertrouwd mag worden". De Republikein heeft zijn steun uitgesproken voor de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris.

Braziliaanse minister van Mensenrechten weg na beschuldigingen van seksueel wangedrag: Silvio Almeida zou vrouwen tegen hun wil hebben gekust en onzedelijk hebben betast. Volgens de president was zijn positie niet langer houdbaar.

En dan nog even dit:

In Rondje Binnenhof wandelen Gerri en Marleen met premier Dick Schoof, om hem beter te leren kennen. Xander is er ook weer bij, en samen nemen ze de begroting door, en waarom die toch opeens nachtwerk werd.