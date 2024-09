Vogelgriepbesmetting in VS een raadsel: patiënt had geen contact met pluimvee

De veertiende besmetting dit jaar in de VS met het vogelgriepvirus stelt artsen voor een raadsel: voor zover bekend had de patiënt geen contact met dieren die het virus bij zich dragen. Toch zegt het Amerikaanse RIVM dat de risico's beperkt blijven.

De VS kampt sinds 2022 met een uitbraak van het virus H5. Het is in bijna alle staten vastgesteld bij wilde vogels en pluimvee, en in veertien staten is het virus ook overgeslagen op vee. Bij bijna 200 kuddes is de ziekte vastgesteld.

Er raakten in totaal ook veertien mensen besmet met het virus, tot nu toe allemaal mensen die vanwege hun werk intensief contact hadden met dieren. In het laatste geval was niet zo. In de onmiddellijke omgeving van de persoon was er ook niemand die het virus bij zich droeg, meldt het Centers voor Disease Control, CDC.

Ontslagen uit ziekenhuis

De patiënt uit Missouri werd 22 augustus opgenomen in het ziekenhuis. Volgens zijn artsen was er al sprake van een andere aandoening waardoor deze persoon een verhoogd risico had op luchtwegziektes. Na een behandeling met antivirale medicijnen kon de patiënt het ziekenhuis verlaten.

Sinds de uitbraak van corona is er wereldwijd meer aandacht voor zoönosen, ziektes die net als covid-19 van dieren kunnen overspringen op mensen. Omdat deze griepvariant al eens van pluimvee naar runderen is overgesprongen, wordt de ontwikkeling ervan nauwgezet gevolgd.

Het CDC zegt dat het onderzoek naar de besmetting nog doorgaat, maar ziet vooralsnog geen reden de huidige richtlijnen aan te scherpen.

In juni overleed in Mexico een 59-jarige man aan het vogelgriepvirus, al was dat mogelijk een andere variant. Ook bij hem was het er niet duidelijk hoe de besmetting had plaatsgevonden maar was er eveneens sprake van een verslechterde gezondheid.